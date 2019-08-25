“Ниже 175 см не беспокоить”: как “Слуга народа “ Дубинский выбирал помощниц

Дубинский оскандалился новым постом.

Новоизбранный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский опубликовал провокационный пост о том, каким образом он выбирал себе помощниц.

Между тем, после публикации фотографии Дубинский снова оказался в центре скандала и многие обвинили его в сексизме. Пост раскритиковала и.о. министра здравоохранение Ульяна Супрун.

Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить, - написал Дубинский.

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Позже, когда Дубинскому указали на сексистский характер поста, он записал видео, в котором отметил, что "фотография разорвала пуканы порохоботов и соросят", и добавил целую тираду "дебилов", которые не имеют чувства юмора и "везде видят какую-то измену и какой сексизм".

На портале “Гендер в деталях” отметили, что “это не только неудачная шутка, это конкретная иллюстрация того, как он относится к женщинам и к своей депутатской деятельности ".

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Напомним, Супрун назвала сексизм Дубинского "печальным и ожидаемым зрелищем". И.о. министра здравоохранения объяснила, что Дубинский является осознанным сексистом, и чувство юмора тут не причем.

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