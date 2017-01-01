В Днепре при задержании грабителя ранен замначальника полиции города

Подполковник получил ранение при задержании грабителя.

В Днепре во время поимки преступника был ранен подполковник Владимир Галушко. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

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Известно, что подполковник Владимир Галушко является заместителем начальника Индустриального отделения полиции города Днепра.

В полицию поступил вызов о совершении грабежа... Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слобожанского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, Галушко заметил подозреваемого. При попытке задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу, - сообщили в полиции.

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Известно, что стрелка уже арестовали. 28-летний злоумышленник скрывался от полиции в собственной квартире. Следственно-оперативная группа нашла в квартире гильзы, пистолет и золотой крестик потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в лицо девушки под Запорожьем выстрелила подруга. Выстрел был произведен из охотничьего ружья.

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