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В Днепре при задержании грабителя ранен замначальника полиции города

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Подполковник получил ранение при задержании грабителя.
Полиция арестовала преступника
Полиция арестовала преступника
dp.npu.gov.ua

В Днепре во время поимки преступника был ранен подполковник Владимир Галушко. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

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Известно, что подполковник Владимир Галушко является заместителем начальника Индустриального отделения полиции города Днепра. 

В полицию поступил вызов о совершении грабежа... Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слобожанского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, Галушко заметил подозреваемого. При попытке задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу, - сообщили в полиции.

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Известно, что стрелка уже арестовали. 28-летний злоумышленник скрывался от полиции в собственной квартире. Следственно-оперативная группа нашла в квартире гильзы, пистолет и золотой крестик потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в лицо девушки под Запорожьем выстрелила подруга. Выстрел был произведен из охотничьего ружья.

 

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Теги: Днепр, стрельба, замначальника полиции, ранение
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