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В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

Комментариев: 1
Храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба в Ингулецком районе принадлежал Московскому патриархату.

В Кривом Роге в Ингулецком районе утром 25 августа сгорела церковь Московского патриархата, сообщает Униан со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре на территории храма святых Благоверных князей Бориса и Глеба поступило в Службу спасения в 04.22. По указанному адресу немедленно направили пожарных 17 и 61 государственных пожарно-спасательных частей.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

Огонь погасили в 07.15. К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

Неделю назад в Одессе сгорел скандальный отель Токио Стар, погибли девять человек.

 

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Теги: церковь, видео, пожар, Кривой Рог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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COZEL    25.08.2019, 14:53
Оценка:  -1
COZEL
ОПЯТЬ НАЦИКИ ПОСТАРАЛИСЬ(((
ВыВсеВрети    25.08.2019, 15:03
Оценка:  0
ВыВсеВрети
КОЗЕЛ, НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ - УЗЗКИЕ...!...))))))
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