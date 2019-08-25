Бужанскому готовят “сюрприз” на первое заседание Рады за “тупую овцу”

Скандал с журналисткой Духнич не закончился.

Скандальному народному депутату от “Слуги народа” Максиму Бужанскому готовят неприятный сюрприз на первое пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва. Об передает businessua.com, ссылаясь на политтехнолога Алексея Голобуцкого.

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По данным Голобуцкого, коллеги журналистки Ольги Духнич, которую Бужанский публично назвал “тупой овцой”, готовят акцию протеста против нардепа. На первое заседание Рады 29 августа готовят какой-то секретный перформанс. Вероятно, это будут транспаранты, футболки или что-то похожее.

Есть предположения, что к акции протеста против хамства Бужанского станут депутаты оппозиционных фракций. Детали держат в секрете.

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По словам Алексея Голобуцкого, для политиков это неплохая тема для пиар-акций, привлечения внимания и дискредитации оппонентов, а с журналистами все очевидно - это в их интересах. Превентивной мерой относительно возможного закручивания гаек СМИ в целом.

Напомним, “Слуга народа” Бужанский публично оскорбил журналистку. Максим Бужанский назвал журналистку известного издания “тупой овцой”.

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