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Бужанскому готовят “сюрприз” на первое заседание Рады за “тупую овцу”

Комментариев: 2
Скандал с журналисткой Духнич не закончился.
Бужанского ждет сюрприз в Раде
Бужанского ждет сюрприз в Раде
facebook.com/max.buzhanskiy.1

Скандальному народному депутату от “Слуги народа” Максиму Бужанскому готовят неприятный сюрприз на первое пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва. Об передает businessua.com, ссылаясь на политтехнолога Алексея Голобуцкого.

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По данным Голобуцкого, коллеги журналистки Ольги Духнич, которую Бужанский публично назвал “тупой овцой”, готовят акцию протеста против нардепа. На первое заседание Рады 29 августа готовят какой-то секретный перформанс. Вероятно, это будут транспаранты, футболки или что-то похожее.

Есть предположения, что к акции протеста против хамства Бужанского станут депутаты оппозиционных фракций. Детали держат в секрете.

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По словам Алексея Голобуцкого, для политиков это неплохая тема для пиар-акций, привлечения внимания и дискредитации оппонентов, а с журналистами все очевидно - это в их интересах. Превентивной мерой относительно возможного закручивания гаек СМИ в целом. 

Напомним, “Слуга народа” Бужанский публично оскорбил журналистку. Максим Бужанский назвал журналистку известного издания “тупой овцой”.

 

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Теги: Бужанский, сюрприз, Ольга Духнич, оскорбление
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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 16:26
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Секретный перфоманс?.. Да наверняка придут в костюмах овец! )))
Хулиганка*    25.08.2019, 16:08
Оценка:  +2
Хулиганка*
8-ми процентные в своем репертуаре...майдаВОНЬ опять поднимет вонь на всю Раду. Нужно отгородить этих тупых баранов и овец из ЕС пороха тюремной решеткой.
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 16:27
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Нет! НЕТ!!! Надо отгородить тупых баранов от тупых овец - вот шикарный сценарий для развития страны!!!
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