В Запорожье родители отдали детей бездомному на несколько дней
В Запорожье горе-родители отдали своих двух маленьких детей бездомному и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
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Неравнодушные люди 24 августа сообщили в полицию о том, что на местном пляже под присмотром бездомного мужчины находятся двое маленьких детей примерно 2 и 3 лет. Патрульные проверили информацию и она подтвердились.
Дети были обнаружены абсолютно голыми среди горы мусора. Рядом с малышами находился бездомный мужчина. Он рассказал, что несколько дней назад детей на него оставили их родители. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких дней кормил и заботился об этих детях.
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Малышей изъяли врачи скорой помощи. Сейчас они находятся под присмотром медиков. Горе-родителей разыскивает полиция.
Напомним, в Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой. Мамочка и ее сожитель потерялись в пространстве.
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