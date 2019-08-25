Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье родители отдали детей бездомному на несколько дней

Комментариев: 1
Дети были голыми и голодными.
Детей увезли в больницу
Детей увезли в больницу
facebook.com/zaporizhiapolice/

В Запорожье горе-родители отдали своих двух маленьких детей бездомному и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Читай также: В больницу Каменского подбросили малыша с привязанными к руке обручальными кольцами

Неравнодушные люди 24 августа сообщили в полицию о том, что на местном пляже под присмотром бездомного мужчины находятся двое маленьких детей примерно 2 и 3 лет. Патрульные проверили информацию и она подтвердились.

Дети были обнаружены абсолютно голыми среди горы мусора. Рядом с малышами находился бездомный мужчина. Он рассказал, что несколько дней назад детей на него оставили их родители. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких дней кормил и заботился об этих детях.

Читай также: В Херсоне женщина продала своего ребенка

Малышей изъяли врачи скорой помощи. Сейчас они находятся под присмотром медиков. Горе-родителей разыскивает полиция.

Напомним, в Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой. Мамочка и ее сожитель потерялись в пространстве. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: дети, Запорожье, бездомный, родители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 16:25
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Рубрика "Украина. Их нравы".
sharry-sharry    25.08.2019, 16:34
Оценка:  0
sharry-sharry
Посмотри новости о своей кацапии,тебе эта статья цветочками покажется...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь