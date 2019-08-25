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Ложусь спать и у меня на тумбочке всегда мой пистолет, - Кравчук

Комментариев: 27
Экс-президент Украины рассказал подробности своей жизни.
Кравчук рассказал, что не чувствует себя в безопасности
Кравчук рассказал, что не чувствует себя в безопасности
скриншот видео

Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук сознался, что сегодня не чувствует себя в полной безопасности. Об этом он заявил в спецвыпуске проекта "Личная территория. Независимость: из первых уст" с Еленой Кирик на телеканале NEWSONE.

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Кравчук рассказал, что он постоянно чувствует какую-то угрозу. Он не может объяснить это, но даже наличие охраны не спасает от этого чувства. Кравчук признался, что ему приходится спать с пистолетом и он даже уже привык к этому.

Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает, - заявил Кравчук.

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Напомним, Кравчук заявил, что Украину заставили забрать Крым в 1954 году. В то время в Крыму была ужасная ситуация: пустые магазины, плачущие и опухшие люди.

 

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Теги: Кравчук, экс-президент, пистолет, безопасность
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Комментариев (28)
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drozdikus    25.08.2019, 18:00
Оценка:  0
drozdikus
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Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:51
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
На твоем столике
В маленькой спаленке
Среди игрушек, духов и помад
Есть флюорография дедушки старого
Ребрышко к ребрышку, косточки в ряд.

Он измениля не в лучшую сторону,
Может быть жизнь виновата сама,
Что в небесах вместо ласточек вороны -
Плачет видать по тебе Колыма!..

(проф. Лебединский)
Глод    25.08.2019, 17:40
Оценка:  0
Глод
Лучше под подушку класть.
Media-sapiens    25.08.2019, 17:38
Оценка:  +1
Media-sapiens
Плюшевый мишка под одеялом больше поможет
Если захотят вальнуть, то пукалка на тумбочке - ИДЕАЛЬНЫЙ инструмент для инсценировки скоропостижного отказа от пенсии и прочих привелегий...
Впадает в детство?
А скорее - дешевая байка на публику.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:36
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Не надо врать все время и будет тебе счастье.
SEMPENTY    25.08.2019, 17:35
Оценка:  0
SEMPENTY
А давайте признаемся сами себе,кто из нас чувствует себя в полной безопасности?
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:38
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Я с братом.
freederik33    25.08.2019, 17:09
Оценка:  0
freederik33
Тревожное состояние приводитт к сумасшествию
Ira0956    25.08.2019, 17:04
Оценка:  0
Ira0956
«Заметила такую вещь. Любой человек, который на Украине начинает говорить или делать адекватные вещи моментально объявляется агентом России и напротив чем больший бред несет или делает человек тем более все уверены в его украинскости. Все перевернуто с ног на голову…»
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:06
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Я давно нашёл объяснение этому феномену, придя к выводу, что чистокровный украинец - генетический идиот.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Что ж тебе так не везло все время. Почему ты так притягиваешь к себе идиотов? Может ты просто живешт в дурдоме? Или нормальные люди тебя десятой дорогой обходят?
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:43
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Практически все украинцы, с которыми я имел дело (а их было много) , вызывали у меня недоумённую улыбку. Они напоминали мне ребёнка, который хочет обмануть взрослого, взрослый ему подыгрывает а ребёнок в это подыгрывание верит - склонные к предательству примитивы, считающие себя хитрецами.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Читай выше. Не доходит - прочитай еще пару раз. Попробуй подумать.
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:57
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я прочитал. Да, я долгие годы жил на Украине. Вы абсолютно правы - это большой дурдом.
Я ответил на Ваш вопрос, товарищ боцман?
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Больница имени Павлова достаточно большая. Но вся Украина существенно больше.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 18:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Правда, есть еще вариант, что нормальные люди тебя избегают и не хотят с тобой общаться. Но это не их проблема.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Ira0956

Недавно прочитал объяснение, почему московиты с таким упорством вопреки правилам русского языка пишут "на Украину". Приходят В гости, приезжают В страну, заходят В домно нападают НА Украину. Это у них уже на генетическом уровне.
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:39
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Такова конструкция русского языка, товарищ боцман. Чего Вас так плющит от этого? Успокойтесь.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:46
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Меня не плющит. В соответствии с правилами русского языка предлог "НА" употребляется применительно к стране, расположенной на одноименном острове. Например: "на Кубу". В остальных случаях к странам применяют предлог "В".
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:55
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я ж говорю: конструкция языка. Он так исторически устроен. Чего дoeбaлись? Не нравится - балакайте на мове, тупейте дальше.
А ведь в самом деле! Всё это в/на совпало с периодом насаждения мовности - я это отлично помню! Это ещё раз подтверждает доказанный наукой факт о том, что мова отупляет.
ВосставшийИзБана    25.08.2019, 17:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Т.е. ты утверждаешь, что Украина - это остров?
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 18:06
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Нет. Это материк. Населённый народом, с возможно максимальным, по сравнению с другими народами, процентом идиотов.
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:04
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
"Кравчук рассказал, что он постоянно чувствует какую-то угрозу. Он не может объяснить это, но даже наличие охраны не спасает от этого чувства. Кравчук признался, что ему приходится спать с пистолетом и он даже уже привык к этому." (С)

Вообще-то это классический параноидальный синдром.
Зорян_и_Шкиряк    25.08.2019, 17:05
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
И если не брешет ради самопиара, то не за горами суицид.
SergioS    25.08.2019, 16:59
Оценка:  +5
SergioS
Боязно старику, чувствует, что могут расквитаться за старое...
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