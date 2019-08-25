Ложусь спать и у меня на тумбочке всегда мой пистолет, - Кравчук
Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук сознался, что сегодня не чувствует себя в полной безопасности. Об этом он заявил в спецвыпуске проекта "Личная территория. Независимость: из первых уст" с Еленой Кирик на телеканале NEWSONE.
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Кравчук рассказал, что он постоянно чувствует какую-то угрозу. Он не может объяснить это, но даже наличие охраны не спасает от этого чувства. Кравчук признался, что ему приходится спать с пистолетом и он даже уже привык к этому.
Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает, - заявил Кравчук.
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Напомним, Кравчук заявил, что Украину заставили забрать Крым в 1954 году. В то время в Крыму была ужасная ситуация: пустые магазины, плачущие и опухшие люди.
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В маленькой спаленке
Среди игрушек, духов и помад
Есть флюорография дедушки старого
Ребрышко к ребрышку, косточки в ряд.
Он измениля не в лучшую сторону,
Может быть жизнь виновата сама,
Что в небесах вместо ласточек вороны -
Плачет видать по тебе Колыма!..
(проф. Лебединский)
Если захотят вальнуть, то пукалка на тумбочке - ИДЕАЛЬНЫЙ инструмент для инсценировки скоропостижного отказа от пенсии и прочих привелегий...
Впадает в детство?
А скорее - дешевая байка на публику.
Я ответил на Ваш вопрос, товарищ боцман?
Недавно прочитал объяснение, почему московиты с таким упорством вопреки правилам русского языка пишут "на Украину". Приходят В гости, приезжают В страну, заходят В домно нападают НА Украину. Это у них уже на генетическом уровне.
А ведь в самом деле! Всё это в/на совпало с периодом насаждения мовности - я это отлично помню! Это ещё раз подтверждает доказанный наукой факт о том, что мова отупляет.
Вообще-то это классический параноидальный синдром.