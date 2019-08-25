Ложусь спать и у меня на тумбочке всегда мой пистолет, - Кравчук

Экс-президент Украины рассказал подробности своей жизни.

Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук сознался, что сегодня не чувствует себя в полной безопасности. Об этом он заявил в спецвыпуске проекта "Личная территория. Независимость: из первых уст" с Еленой Кирик на телеканале NEWSONE.

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Кравчук рассказал, что он постоянно чувствует какую-то угрозу. Он не может объяснить это, но даже наличие охраны не спасает от этого чувства. Кравчук признался, что ему приходится спать с пистолетом и он даже уже привык к этому.

Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает, - заявил Кравчук.

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Напомним, Кравчук заявил, что Украину заставили забрать Крым в 1954 году. В то время в Крыму была ужасная ситуация: пустые магазины, плачущие и опухшие люди.

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