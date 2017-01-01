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В Днепре грабитель ранил полицейского

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Злоумышленник во время попытки задержания достал пистолет и открыл огонь в сторону правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил ранение ноги и был госпитализирован.
Мужчина ранил полицейского
Мужчина ранил полицейского
Нацполиция
 
В воскресенье, 25 августа, в Днепре при задержании грабителя был ранен сотрудник полиции, сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
 
Правоохранители получили сообщение о грабеже на территории Индустриального района Днепра. Сотрудник полиции, прибывший на место преступления, заметил подозреваемого и попытался его задержать.
 
 
Злоумышленник во время попытки задержания достал пистолет и открыл огонь в сторону правоохранителя. В результате инцидента полицейский получил ранение ноги и был госпитализирован.
 
"28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире", - рассказали в ведомстве.
 
Также на месте совершения преступления сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, пистолет травматического действия и похищенные золотые украшения.
 
Напомним, что в ночь на пятницу, 23 августа, патрульные остановили в Днепре автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения. Позже в багажнике авто обнаружили связанного мужчину.
 
 
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Теги: Днепр, полиция, ранение, пулевое ранение, полицейские, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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