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Сытник рассказал о давлении на суд в деле Мартыненко

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Директор НАБУ считает, что народные депутаты и министры, находясь в зале судебного заседания при рассмотрении дела Мартыненко, осуществляли "непосредственное давление на судью".
Сытник вспомнил о деле Мартыненко
Сытник вспомнил о деле Мартыненко
УНИАН
 
Во время избрания меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на суд давили 18 нардепов и 3 действующих министры, заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире Украинского радио.
 
По словам Сытника, народные депутаты и министры, находясь в зале судебного заседания, осуществляли "непосредственное давление на судью".
 
 
"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находились 18 членов парламента и три действующие министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью", - заявил глава НАБУ.
 
Он добавил, что при таких условиях "очень сложно осуществлять правосудие". Также Сытник отметил, что еще ни один оправдательный приговор за производствами НАБУ не вступил в силу.
 
"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - отметил он.
 
Напомним, что экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия Восточный Горно-обогатительный комбинат. Суд по избранию меры пресечения для Мартыненко состоялся 22 апреля 2017 года. Тогда Специальная антикоррупционная прокуратура просила для Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен, но его отпустили просто под личное обязательство.
 
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Теги: коррупция, суд, борьба с коррупцией, НАБУ, Николай Мартыненко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Артем Сытник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    25.08.2019, 17:15
Оценка:  0
Ira0956
«Заметила такую вещь. Любой человек, который на Украине начинает говорить или делать адекватные вещи, моментально объявляется агентом России. И напротив, чем больший бред несет или делает человек, тем более все уверены в его украинскости. Все перевернуто с ног на голову…»
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