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Украина прекращает работы в Станице Луганской

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Украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1.
Мост в Станице Луганской
Мост в Станице Луганской
Пресс-центр ООС
 
Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится, сообщили в пресс-центре ООС.
 
В воскресенье, 25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.
 
По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.
 
Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.
 
Напомним, что в субботу, 24 августа, украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.
 
1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения.
20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
 
 
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Теги: мост, ситуация на востоке Украины, ЛНР новости, Станица Луганская, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    25.08.2019, 18:00
Оценка:  0
Letohradek
Луеганде мост не нужен. Ссученные скоты доорались до расии, вот теперь пусть живут в резервации под названием ЛНР и не кормят Украину!
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