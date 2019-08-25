Боевики придумали новый фейк о нацистских снайперах

Наемники на Донбассе сорвали перемирие.

Боевики на оккупированных территориях Донбасса снова сорвали так называемое “хлебное перемирие”. Об этом сообщает Апостроф.

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По информации издания, обновления власти в Украине стало поводом для усиленной работы оккупантов. Наемники нарастили информационные бомбардировки мирных жителей ОРДЛО, распространяя фейки, страшилки и откровенное вранье.

Известно, о свежей порции фейков, под предлогом которых боевики снова сорвали перемирие. Наемники рассказывают о том, что в ВСУ создали специальные мобильные группы для срыва перемирия.

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По их версии, эти группы должны были действовать весьма банально. В их функции входит перемещение вдоль линии разграничения и обстрел позиций оккупантов. Главной задачей якобы является провоцирование боевиков на ответный огонь.

Таким образом оккупанты прикрывают обстрелы мирных домов, садиков, школ и других мирных сооружений. Оказывается, это они в “нацистских снайперов” стреляли. “Ответный удар”, так сказать.

Напомним, в “ДНР” выдали новый фейк об Украине. Снайперша “ДНР” рассказала о фейковом указе Порошенко.

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