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Стала известна личность погибшего на Донбассе военного

Комментариев: 19
20-летний Виталий Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе.
Виталию Собко было всего 20 лет
Виталию Собко было всего 20 лет
TERMINOVO.TE.UA
 
25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко, сообщает тернопольское издание terminovo.te.ua.
 
Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.
 
 
Напомним, что в воскресенье пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что в зоне ООС в результате вражеских обстрелов четыре украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение умер.
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Теги: ВСУ, потери, армия Украины, Потери Украины в АТО, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Krotol2    25.08.2019, 20:58
Оценка:  +1
Krotol2
Даже в коментах прослеживается скрытая ненависть украинцев друг к другу.Так что говорить о Донбасе.
Krotol2    25.08.2019, 21:03
Оценка:  0
Krotol2
Такая страна обречена
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:52
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
Гнойный Пыдор Антибес
Под козла сосать залез!
Так его мамка учила
Когда негру xyй дрочила!!
))))))))))))))))))))))) )))))))))))))
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:56
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
Он же Boxerogos педик
Кличка Йобаный Медведик
На па Раше он живет
Ватный член всю жизнь сосёт )))
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:58
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
Boxerogos Антибес
Это пыдор гавномес!!
Ватный, йобаный урод
Член по жизни он сосёт)))
Rangol    25.08.2019, 20:40
Оценка:  +1
Rangol
Молодой совсем, а уже фашистом стал, вот до чего довел Порошенко своими нацистскими факельные шествиями. И так будет со всеми кто не дружит на Украине с головой
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:44
Оценка:  -4
ЛОсуЛАчка
фашисты у тебя в голове завелись от злоупотребления стекломоя )))
ШтормЗайцев    25.08.2019, 20:45
Оценка:  -4
ШтормЗайцев
Фашисты, это те выродки из на россии, которые оккупируют наши земли. Звпишите это себе на лбу паяльником.
Cowboychik    25.08.2019, 20:53
Оценка:  +2
Cowboychik
Фаашизм зародился в Европе, они с его принесли и в Украину. Майдавонь - жалкие трусы и предатели. Они предали свой народ и стремятся в союз с фашистской Европой... После сепаратного сговора в Пуще, на Украине выросло поколение генетических уродов...
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:54
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
ПУКИНОСОС ЗАВЯЗЫВАЙ БУХАТЬ СТЕКЛОМОЙ!!! ИДИ ЛЕЧИТЬСЧЯ НА ДУРКУ )))
Антибес    25.08.2019, 20:31
Оценка:  0
Антибес
Было бы странно если бы он жил в Киеве, Харькове,или Одессе...Там ведь люди живут.А очередного бандерлога вообще не жалко.Ведь бандерлоги всё-равно не люди.Это мутанты.
ШтормЗайцев    25.08.2019, 20:37
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
В Одессе таких как вы ватников просто зажарили заживо и все. И теперь в Одессе тишина и порядок, и нет никакого поганого русского мира.
Джо-кер    25.08.2019, 20:38
Оценка:  -1
Джо-кер
Сейчас сынок все стали бандеровцами. В Одессе или Харькове с тебя с радостью спустят шкуру, порежут на ремни.
Cowboychik    25.08.2019, 20:50
Оценка:  +2
Cowboychik
Я из Луганска. У нас тоже гибнут такие молодые парни. Только наши гибнут за свою землю, а эти якобы за "Украину"....
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:54
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
КАНДОН ТЫ ВАТНЫЙ)))) ПУКИНОСОС!!!
Cowboychik    25.08.2019, 20:42
Оценка:  +1
Cowboychik
Этот молодой парень, жертва бандерблядской пропаганды. Не нужно плохо говорить об усопших. Он так рано отправился на суд Божий. Очень жаль что гибнут в таком молодом возрасте. Если бы не этот сраный майдан, десятки тысяч молодых украинцев были бы живы, рожали бы и растили детей.... Сумно все це...
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:44
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
А ТЫ ЖЕРТВА ПУКИНСКОЙ ПРОПОГАНДЫ И КОНЕЧНО ЖЕРТВО СТЕКЛОМОЯ )))
ШтормЗайцев    25.08.2019, 20:46
Оценка:  -3
ШтормЗайцев
Говноковбойчик- давай скачи на свою лаптежную московию. Какого хрена ты приперся в чужую страну ?
ЛОсуЛАчка    25.08.2019, 20:51
Оценка:  -3
ЛОсуЛАчка
Гнойный Пыдор Антибес
Под козла сосать залез!
Так его мамка учила
Когда член негру дрочила ))))))))))))))))!!!
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