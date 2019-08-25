Стала известна личность погибшего на Донбассе военного

25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 20-летний военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко, сообщает тернопольское издание terminovo.te.ua.

Собко родом из Борсуков Ланивецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.