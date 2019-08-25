Под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины

В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли, пишет Укринформ.

"Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.