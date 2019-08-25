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Под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины

Комментариев: 15
Начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Памятник облили краской
Памятник облили краской
Соцсети
 
В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли, пишет Укринформ.
 
"Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
 
 
По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
 
Напомним, что в Сумах неизвестный надругался над могилами погибших украинских военных, которые воевали в Антитеррористической операции. 
 
 
 
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Теги: ветераны, памятник, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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fkrfyfan    25.08.2019, 22:40
Оценка:  0
fkrfyfan
На "памятнике написано "... мясникам украіни"
atos    25.08.2019, 22:38
Оценка:  0
atos
Защитники ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
Пабратымы, бийци, когда уже парад в Севастополе?))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))
ЗовПрироды    25.08.2019, 22:30
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Скоро россия сдохнет, и эта мерзость прекратится. Главное не пустит в страну беженцев из на россии. Валить их прямо на границе, что бы ни один урод сюда не влез.
Krom14    25.08.2019, 22:21
Оценка:  +5
Krom14
Пид@р@сты кацапские!
mirbigstar    25.08.2019, 22:19
Оценка:  -7
mirbigstar
Если бы они действительно были защитниками Украины,то никто бы не посмел портить памятник.У этих "защитников" имеется другое определение.
freederik33    25.08.2019, 22:12
Оценка:  -6
freederik33
Это говорит о том , что в Украине есть люди которые осуждают войну.
Letohradek    25.08.2019, 22:15
Оценка:  +4
Letohradek
Конечно же есть! И они должны ехать на мАскву и насрать на мавзолее. Вот это был бы протест против войны!
ЗовПрироды    25.08.2019, 22:25
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Это говорит о том, что туристы из на россии слишком комфорнто чувствуют себя в нашей стране. Выродки азиатские.
Letohradek    25.08.2019, 21:48
Оценка:  +3
Letohradek
Поймать ватного скота и в глотку залить краску!
chytan    25.08.2019, 21:41
Оценка:  +4
chytan
Найти и руки отбить мразям !!!
ШтормЗайцев    25.08.2019, 21:41
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
ЗЕ разрешил въезд российским фашистам, и сразу пошла эта мерзость. Ловить надо рассиан и руки-ноги выдергивать.
Роман    25.08.2019, 21:35
Оценка:  +6
Роман
Живу в Озерном. Гарнизон военный, местная фауна специфическая. Комуняк и прочей швали хватает. Работы для СБУ непочатый край. У некоторых людей родственники воюют на стороне России, есть предатели присяги, выросшие тут, но служившие в Крыму. Не понимаю, как можно жить тут и быть таким мудачьем
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