Под Житомиром облили краской новый памятник защитникам Украины
Начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины, который там накануне открыли, пишет Укринформ.
"Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
По данному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, что в Сумах неизвестный надругался над могилами погибших украинских военных, которые воевали в Антитеррористической операции.
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