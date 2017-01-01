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Меркель анонсировала нормандскую встречу в Париже

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".
Меркель анонсировала встречу в Париже
Меркель анонсировала встречу в Париже
 
Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже, заявила в воскресенье, 25 августа, журналистам на полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.
 
"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.
 
"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.
 
 
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".
 
"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.
 
Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.
 
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Теги: Меркель, большая семерка, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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