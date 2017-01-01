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Верховный суд снова отменил результаты выборов в округе №198

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Решение было принято по иску кандидата в депутаты от партии Слуга народа Наталии Дьяченко.
Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198
Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198
pixabay.com
 
Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда 24 августа признал противоправным и отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, согласно которым самовыдвиженец Сергей Рудык был признан избранным народным депутатом. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что решение было принято по иску кандидата в депутаты от партии Слуга народа Наталии Дьяченко.
 
Суд также обязал Центральную избирательную комиссию продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.
 
Напомним, 12 августа Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа.
 
ЦИК обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа.
 
Комиссия, проанализировав решение Верховного суда и решения других судов по данному делу, 21 августа признала избранным народным депутатом в мажоритарном округе №198 самовыдвиженца Сергея Рудыка.
 
 

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Теги: Выборы, ЦИК, Парламентские выборы, выборы в Верховную Раду, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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