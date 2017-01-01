Под Мариуполем открыли огонь по автомобилю

Нетрезвый водитель пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцам пришлось стрелять по колесам.

На восточной окраине Мариуполя нацгвардейцы открыли огонь по колесам автомобиля, нетрезвый водитель которого пытался прорваться через блокпост. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что водителя остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с водителем они почувствовали исходящий от него сильный запах алкоголя. Водитель, гражданин К., не выполнил требования военного наряда и попытался прорваться через блокпост на своей машине.

Чтобы остановить нарушителя, старший контрольного пункта предупредил его на словах, а затем сделал предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в сторону населенного пункта Сопино. При этом ВАЗ сбил шлагбаум. Это вынудило военнослужащих открыть огонь по колесам.

Гражданин К. был задержан. Как оказалось, он был травмирован, поэтому ему предоставили домедицинскую помощь, а затем на место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Сейчас нарушителя передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из почтовых отделений Харьковской области произошла стрельба. Мужчина выстрелил из стартового пистолета, когда у него возник конфликт с работниками почтового отделения.

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