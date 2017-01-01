Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один погибший

Боевики продолжают нарушать перемирие и обстреливать позиции украинских военных.

На Донбассе 13 раз стреляли по украинским позициям штаб ООС

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25 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - неподалеку от Николаевки , в районе Водяного, вблизи Марьинки, Авдеевки, Павлополя и Троицка.

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Стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности ОТГ “Север“ противник совершил три обстрела позиций ООС - вблизи Шумел, Золотого-4 по направлению Золотого-5 и возле Южного. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, а также крупнокалиберных пулеметов.

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Один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ООС не зафиксировано.

Напомним, вчера стала известна личность погибшего на Донбассе 24 августа военнослужащего.

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