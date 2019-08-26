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Россияне не хотят выдавать Украине Сенцова, Клыха и Карпюка - СМИ

Комментариев: 3
Эти три фамилии в списки на обмен вносить на планируют.
Сенцова планируют оставить в российской тюрьме
Сенцова планируют оставить в российской тюрьме
EPA/UPG

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Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена. Об этом сообщают источники “Страны“, близкие к переговорам по обмену.

Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в подготовке террористических актов на территории Крыма.

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Карпюку и Клыху были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия. Клых был задержан в России в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А Карпюк в мае 2016 года приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

Ранее стала известна дата возможного обмена политзаключенными, военнопленными и заключенными между РФ и Украиной.

 

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Теги: РФ, Сенцов, Карпюк, Клых, политзаключенные, Украина, обмен
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    26.08.2019, 10:47
Оценка:  0
fkrfyfan
так лет через 14 по любому освободятся
ANDREICH    26.08.2019, 10:10
Оценка:  -3
ANDREICH
свабоду Кольченко Сенцов Клих Балух Гриб свабоду марякам валодя маладой ти НаШ царь владика отпусти заключенних пленних ибо их ждут дома радние
Сеемма    26.08.2019, 10:18
Оценка:  -1
Сеемма
Падаздут, Йим компинцсасцию платут.
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