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Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже - Меркель

Комментариев: 5
В РФ подтвердили вохможность встречи четверых президентов.
Меркель анонсировала нормандскую встречу во Франции
Меркель анонсировала нормандскую встречу во Франции
EPA/UPG

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Германия и Франция работают над организацией саммита “нормандской четверки“ в ближайшее время в Париже. Об этом на полях саммита G7 заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

“Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже“, - считает она. Германия и Франция, по словам Меркель, будут пытаться сделать так, чтобы встреча прошла в скором времени.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита. “Но перед этим должна быть проведена достаточно большая« домашняя работа “, - заявил он.

 

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Теги: нормандский формат, Меркель, германия, Франция, РФ, Украина, Донбасс
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Комментариев (5)
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всем_пока    26.08.2019, 10:30
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всем_пока
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