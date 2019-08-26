Россияне затеяли в Крыму новые учения

В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений.

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В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений, в которых истребители проводили боевые пуски ракет в небе над аннексированным Крымом. Об этом пишут Крым.Реалии.

"Экипажи истребителей Су-30 СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки в Крыму", - отметили там.

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"Летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух», – говорится в сообщении ведомства.

По информации российского министерства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

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После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

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