Россияне затеяли в Крыму новые учения
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В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений, в которых истребители проводили боевые пуски ракет в небе над аннексированным Крымом. Об этом пишут Крым.Реалии.
"Экипажи истребителей Су-30 СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки в Крыму", - отметили там.
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"Летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух», – говорится в сообщении ведомства.
По информации российского министерства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.
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После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
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Ну а оккупанты совсем озверели - это да; поддерживают армию в боеготовом состоянии, учения проводят, переоснащение... Не по понятиям это!
И второе: сайт БМ не позволяет прикреплять фотографии к сообщениям и Вы прекрасно об этом осведомлены; так что не обезьянничайте.
В-третьих, успокойтесь и загорайте под Одессой.