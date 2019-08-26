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Россияне затеяли в Крыму новые учения

Комментариев: 10
В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений.
Россияне проводят военные учения в Крыму
Россияне проводят военные учения в Крыму
wikipedia.org

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В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений, в которых истребители проводили боевые пуски ракет в небе над аннексированным Крымом. Об этом пишут Крым.Реалии.

"Экипажи истребителей Су-30 СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки в Крыму", - отметили там.

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"Летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух», – говорится в сообщении ведомства.

По информации российского министерства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

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После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

 

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Теги: РФ, Крым, аннексия, учения, военные, Украина
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Комментариев (11)
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Мамай1648    26.08.2019, 12:25
Оценка:  0
Мамай1648
чем выше летают, тем выше падать
VSHIVANKA    26.08.2019, 12:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТИ О РОССИИ В УКРОПНОМ РАЗДЕЛЕ ?
Кайдаш    26.08.2019, 12:16
Оценка:  -3
Кайдаш
Вот что ватник делает на нашем портале - это вопрос...
Сеемма    26.08.2019, 12:23
Оценка:  +1
Сеемма
Какой же он ваш? Зона net. Даже украинского языка отдельно нет. Здесь портал для нормальных русскоязычных людей. Новости в основном о России. Заходят и рагули, которые выдают себя за украинцев. Но их легко вычислить по бедному словарному запасу: отсоси, раздвигай булки, х-й во рту.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 12:23
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
На Вашем??? Вы сказали на ВАШЕМ???
Ну да! Тут же про ВАШ Крым пишут, а фантомные боли по-прежнему провоцируют возникновение анальных трещин и в без того растерзанном пукане.
Берегите себя! А то эти трещины разойдутся у Вас от ануса до макушки, как линии меридианов на глобусе Украины!
Сеемма    26.08.2019, 12:08
Оценка:  +3
Сеемма
Из статьи совершенно не понятно: чей Крым.
SINOBI-LIFE    26.08.2019, 11:52
Оценка:  -4
SINOBI-LIFE
Как сказала обдолбанная лошадь - лавров :"Дебилы,мля"!!!
Кайдаш    26.08.2019, 11:19
Оценка:  -3
Кайдаш
С пустыми пляжами, да под вой истребителей... Не жизнь, а лафа...
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 11:34
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Пляжи забиты вообще-то.
Ну а оккупанты совсем озверели - это да; поддерживают армию в боеготовом состоянии, учения проводят, переоснащение... Не по понятиям это!
Кайдаш    26.08.2019, 11:45
Оценка:  -3
Кайдаш
Фото забитых пляжей, современных санаториев для расейских трудящихся, чистых крымских городов - в студию!!!! Хачу видэть )))) Ну а превратить средней паршивости курорт в захезанную военную базу - это святое дело. Для русских свиней.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 12:19
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Идите в дупу со своей студией и не будьте идиотом. У меня там семья сейчас, так что данные из первоисточника.
И второе: сайт БМ не позволяет прикреплять фотографии к сообщениям и Вы прекрасно об этом осведомлены; так что не обезьянничайте.
В-третьих, успокойтесь и загорайте под Одессой.
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