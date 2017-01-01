Москалькова вернулась в Москву после Киева

Омбудсмен обсуждала обмен пленными и встречалась с Вышинским.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вернулась в Москву после поездки в Киев. Об этом со ссылкой на "Интерфакс" пишет Громадське.

В то же время о причинах визита в Киев, его итоги и перспективы дальнейших контактов в пресс-службе не сообщили.

Москалькова прилетела в Киев в ночь на 23 августа, однако о цели визита не рассказывали. Отметим, что в последние дни активно обсуждается тема возможного обмена заключенных между Украиной и Россией.

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Так, 22 августа СМИ писали, что Россия и Украина договорились обменять заключенных с обеих сторон по формуле "33 на 33".

Ранее сообщалось, что Сенцова, Карпюка и Клыха нет в списках на обмен и не будет пока.

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