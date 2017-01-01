"Слуга народа" решила, что может поделиться комитетами

В партии рассматривают возможность возглавить меньше комитетов, чем планировали.

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Сегодня подгруппа ВР обсудит предложения по формированию комитетов Верховной Рады IX созыва. Об этом представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сказал журналистам перед началом заседания одной из подгрупп подготовительной группы, передает УНИАН.

Стефанчук отметил, что на выходных депутаты работали над тем, чтобы внести свои предложения по формированию комитетов Верховной Рады. “Сейчас мы их будем обсуждать. Я надеюсь, что мы можем выйти на компромиссное решение. Если нет - мы продолжим заседание дальше“, - отметил он.

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Кроме того, отметил новоизбранный депутат, на подгруппе еще должен быть рассмотрен вопрос о согласовании повестки дня парламента, а также по докладу председателя парламента и послание президента.

“Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем дойти до какого-то промежуточного этапа, - это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все те предложения от партий, поступивших и особенно - от внефракционных депутатов. Потому что там своя история. И попробуем, максимально используя два принципа, - пропорциональности и профессионализма, - предложить свое видение комитетов", - сказал Стефанчук.

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Также на вопрос относительно руководства в комитетах, он отметил, что этот вопрос будет дискутироваться сейчас, ведь сейчас “Слуга народа“ рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв вместо этого в этих комитетах должности первого заместителя председателя комитета, или же секретаря.

Стефанчук также выразил надежду, что сегодня будут определены фамилии руководителей комитетов и уже завтра или послезавтра на заседании самой подготовительной депутатской группы этот вопрос уже был бы решен.

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Ранее Стефанчук заявил, что “Слуга народа“, согласно предложенным ими “математическими квотами“, хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады.

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