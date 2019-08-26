У Зеленского не передумали сокращать число депутатов
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает РБК-Украина.
Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.
“Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта/ Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии", - отметил он.
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"Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности“, - заявил Стефанчук.
Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.
Ранее Верховный суд снова отменил результаты выборов в округе №198.
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