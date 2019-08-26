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У Зеленского не передумали сокращать число депутатов

Комментариев: 2
Неизвестно правда, будет ли такой законопроект завтра внесен в Раду.
Депутатов в Раде хотят сократить
Депутатов в Раде хотят сократить
пресс-служба ВР

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.

“Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта/ Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии", - отметил он.

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"Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности“, - заявил Стефанчук.

Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

Ранее Верховный суд снова отменил результаты выборов в округе №198.

 

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Теги: Слуга народа, Рада, депутаты, Конституция
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Комментариев (2)
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Адекваты    26.08.2019, 13:13
Оценка:  0
Адекваты
За неприкосновенность не знаю,а количество, только при следующих выборах.Отменить решение народа не имеют права.
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пусть сокращают число депутатов за счет своих членов. Каламбур.
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