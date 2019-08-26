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Стефанчук обещает много изменений в Конституции

Комментариев: 4
Слуга народа планирует сократить количество депутатов в Раде и отменить депутатскую неприкосновенности.
Слуга народа планирует изменения в Конституции
Слуга народа планирует изменения в Конституции
facebook.com/ruslan.stefanchuk

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал множество изменений в Конституцию Украины. Об этом он сказал в понедельник, 26 августа, перед заседанием подготовительной группы.

"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

Стефанчук напомнил, что для принятия соответствующих решений в парламенте Слуге народа достаточно голосов своих представителей, но для окончательного внесения поправок в основной закон страны партия рассчитывает на другие политические силы, которые ранее также выступали за отмену депутатской неприкосновенности.

Кроме того, Стефанчук отметил, что Слуга народа намерена закрепить в конституции ответственность за так называемое кнопкодавство.

"Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, - это вопрос уголовной ответственности за "кнопкодавство" и вопрос уголовной ответственности за прогулы", - отметил он. Представитель президента добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что "кнопкодавство" и прогулы станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса".

Ранее СМИ сообщили, что Слуга народа планирует рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности уже 3 сентября. Утверждается, что Слуга народа доукомплектовывается мажоритарщиками самовыдвиженцами, которые прошли в Раду. Приблизительно к фракции может присоединится еще 49 депутатов. Таким образом, президентская фракция получит конституционное большинство.

 

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Теги: Конституция, Рада, депутатская неприкосновенность, парламент, Руслан Стефанчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Адекваты    26.08.2019, 13:07
Оценка:  0
Адекваты
Это из "сладенького")А из горького,вангую,платное образование и медицина и много других сюрпризов.Исходя из их планируемого безгосударственного либертариантства...
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 12:59
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Конституция, как основной закон, пишется с большой буквы. Или этот боров про свою конституцию?
Адекваты    26.08.2019, 13:10
Оценка:  +1
Адекваты
Американской Конституции более 250 лет.И статьи не менялись.Только поправки имеют право вносить.А тут топчутся грязными лапами по самому святому..
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Народ безмолвствует. Вот они и творят что хотят.
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