В Горловке четыре человека подорвали на гранате
Мужчина подорвал гранату возле подъезда дома, в результате тяжелые ранения получили четыре человека.
В неподконтрольной Горловке четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты возле подъезда дома. Об этом сообщает так называемое "МВД ДНР".
"В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов. В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина.
Такой же инцидент произошел в Луганской области - мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу.
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