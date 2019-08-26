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В Горловке четыре человека подорвали на гранате

Комментариев: 6
Мужчина подорвал гранату возле подъезда дома, в результате тяжелые ранения получили четыре человека.
Подорвавший гранату задержан
Подорвавший гранату задержан
Аналитическая служба новостей

В неподконтрольной Горловке четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты возле подъезда дома. Об этом сообщает так называемое "МВД ДНР".

"В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов. В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске от взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина.

Такой же инцидент произошел в Луганской области - мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу.

 

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Теги: взрыв, Горловка, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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WTF2wtf    26.08.2019, 13:19
Оценка:  -1
WTF2wtf
День шахтера отмечали ... досинячились
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 13:11
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Уроина. Ни дня без гранаты!
WTF2wtf    26.08.2019, 13:18
Оценка:  -1
WTF2wtf
Рашик, это Горловка - оккупированная твоей раисей чассть Донбасса.
Ваши наемники бухали и гранатами баловались ...
МаюРацию    26.08.2019, 13:30
Оценка:  -1
МаюРацию
ВТФ, клятий сепар! А шо Донбасс цэ вже не Украина???
WTF2wtf    26.08.2019, 13:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Для каких-то ботов "новость", что Крым и значительная часть Донбасса оккупированы россией с 2014-го?????
Тупить ваше фсе?
WTF2wtf    26.08.2019, 13:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Горловка как раз на оккупированной части Донбасса ... там только россияне банчат и их вояки с наемниками
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