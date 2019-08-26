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В Горловке мужчина взорвал гранату: тяжело ранены четверо

Комментариев: 14
45-летний мужчина подорвал гранату возле подъезда дома.
В Горловке четверо чуть не погибли от взрыва гранаты
В Горловке четверо чуть не погибли от взрыва гранаты
ssu.gov.ua

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В неподконтрольной Горловке четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты возле подъезда дома. Об этом сообщает так называемое “МВД ДНР“, передает Корреспондент.

“В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов“, - отметили в незаконном “ведомстве“.

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“В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения“, - говорится в сообщении.

Ранее в Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и свою сожительницу.

 

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Теги: взрыв, Горловка, граната, раненые, ОРДЛО
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Комментариев (14)
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Ira0956    26.08.2019, 15:13
Оценка:  -8
Ira0956
Руинцы
WTF2wtf    26.08.2019, 13:19
Оценка:  +5
WTF2wtf
День шахтера отмечали ... досинячились
WTF2wtf    26.08.2019, 14:25
Оценка:  +7
WTF2wtf
шахты закрывают и топят, а такое бычье рулит под крышей россиян ... говенный "русский мир", в самой поганой версии ((((
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 13:11
Оценка:  -12
Шкиряк_и_Зорян
Уроина. Ни дня без гранаты!
WTF2wtf    26.08.2019, 13:18
Оценка:  +8
WTF2wtf
Рашик, это Горловка - оккупированная твоей раисей чассть Донбасса.
Ваши наемники бухали и гранатами баловались ...
МаюРацию    26.08.2019, 13:30
Оценка:  -10
МаюРацию
ВТФ, клятий сепар! А шо Донбасс цэ вже не Украина???
WTF2wtf    26.08.2019, 13:39
Оценка:  +6
WTF2wtf
Для каких-то ботов "новость", что Крым и значительная часть Донбасса оккупированы россией с 2014-го?????
Тупить ваше фсе?
WTF2wtf    26.08.2019, 13:43
Оценка:  +6
WTF2wtf
Горловка как раз на оккупированной части Донбасса ... там только россияне банчат и их вояки с наемниками
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 13:56
Оценка:  -9
Шкиряк_и_Зорян
А-а-а-а! ))) Упоротый ВТФ клюнул на провокацию! То есть, там живут не украинцы??? ДА!!!
Я всё думал-гадал, какой из местных дурачков проглотит эту наживку? Есть контакт!
WTF2wtf    26.08.2019, 14:23
Оценка:  +5
WTF2wtf
Олень бюджетный из раши,
нах ты свои больные фантази и мне приписываешь????
Что в фразе "российская оккупация" тебе не понятно? Это оккупированная россией часть Донбасса и там только российские наемники банчат
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:27
Оценка:  -8
Шкиряк_и_Зорян
Вашим искривлением удовлетворён. До новых встреч в эфире! )))
Юдзиро2019    26.08.2019, 16:19
Оценка:  -3
Юдзиро2019
WTF2wtf
Горловка - оккупированная твоей раисей чассть Донбасса. Что ты так возбудилися.
И не всоминаешь,
ВыВсеВрети    26.08.2019, 14:02
Оценка:  +7
ВыВсеВрети
да ты, просто гений!.. самые умные это чужие!...)))))))
ты всем утер нос! ты мой кумир!...)))))))))
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:40
Оценка:  -8
Шкиряк_и_Зорян
Спасибо за признание! До слёз!...
Плюсанул Вам от души!
Спасибо!..
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