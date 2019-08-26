В Горловке мужчина взорвал гранату: тяжело ранены четверо

45-летний мужчина подорвал гранату возле подъезда дома.

В Горловке четверо чуть не погибли от взрыва гранаты ssu.gov.ua

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В неподконтрольной Горловке четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты возле подъезда дома. Об этом сообщает так называемое “МВД ДНР“, передает Корреспондент.

“В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов“, - отметили в незаконном “ведомстве“.

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“В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения“, - говорится в сообщении.

Ранее в Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и свою сожительницу.

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