В Горловке мужчина взорвал гранату: тяжело ранены четверо
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В неподконтрольной Горловке четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты возле подъезда дома. Об этом сообщает так называемое “МВД ДНР“, передает Корреспондент.
“В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов“, - отметили в незаконном “ведомстве“.
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“В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения“, - говорится в сообщении.
Ранее в Ивано-Франковске мужчина подорвал гранатой себя и свою сожительницу.
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Ваши наемники бухали и гранатами баловались ...
Тупить ваше фсе?
Я всё думал-гадал, какой из местных дурачков проглотит эту наживку? Есть контакт!
нах ты свои больные фантази и мне приписываешь????
Что в фразе "российская оккупация" тебе не понятно? Это оккупированная россией часть Донбасса и там только российские наемники банчат
Горловка - оккупированная твоей раисей чассть Донбасса. Что ты так возбудилися.
И не всоминаешь,
ты всем утер нос! ты мой кумир!...)))))))))
Плюсанул Вам от души!
Спасибо!..