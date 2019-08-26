"Парахоботики узбагойтесь": Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков
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Глава ОП Андрей Богдан иронично отреагировал на новости о том, что провел День рождения в Сан Тропе. Комментарий он написал в Facebook.
“Парахоботики узбагойтесь“, - призвал он (орфография автора сохранена - прим. ред.
“В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу - на фронт в Пески“, - поделился он воспоминанием двухлетней давности о пребывании в зоне АТО.
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“Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)“, - добавил Богдан.
Ранее в сети появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе.
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видно сразу, что даже в армии не служил!...)))))))
Если бы сидел на месте для почетных гостей и тихонько потягивал коньяк - да пожалуйста, даже не смотре га то, что его шеф выполнял в это время важную функцию и помощь главы офиса могла понадобиться я любой время. Так он же вел себя как девица
Зависть, боцман, зависть - это то, от чего корёжит генетического украинца. Зависть и ксенофобия. Ведь это так свойственно именно Вам!
Если для человека радоваться жизни и дыжать полной грудью - это бухать, предаваться разврату и прожигать жизнь - это значит только одно: данная особь находиться на низшей ступени развития Он не понимает, что есть более
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Вкушает каждый миг и наблюдает,
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт и как снежинки тают.
Ну если не можешь, подай петицию на сайте президента:
"Свод правил для гос. чиновника. Что можно а что нельзя чиновнику в его свободное время!"
И распиши там все что думаешь =).... глядишь, народ и поддержит. А там и закон примут, "Закон ВоставшегоИзБана" =)))))
Ну почему же не понять? Очень даже понять. Для того, кто привык жить грабежом принципиально не опускаться до воровства. Блатной мир этого не уважает.