Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Парахоботики узбагойтесь": Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков

Комментариев: 22
Глава ОП подчеркнул, что в свободное время может отдыхать, где и как хочет.
Богдан призвал не указывать ему, где отдыхать
Богдан призвал не указывать ему, где отдыхать
Facebook Андрея Богдага

Читай также: Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе

Глава ОП Андрей Богдан иронично отреагировал на новости о том, что провел День рождения в Сан Тропе. Комментарий он написал в Facebook.

“Парахоботики узбагойтесь“, - призвал он (орфография автора сохранена - прим. ред.

“В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу - на фронт в Пески“, - поделился он воспоминанием двухлетней давности о пребывании в зоне АТО.

Читай также: В День независимости Зеленский наградил более 100 человек

“Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)“, - добавил Богдан.

Ранее в сети появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Богдан, Сан Тропе, свадьба, День Независимости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (22)
Отсортировать по дате Вниз
Рики    26.08.2019, 15:18
Оценка:  0
Рики
Парахоботики тут , конечно, совсем не при чем. Ну выходной у главы ОП в День независимости Украины- ничего не поделаешь. )) ))))))
Сеемма    26.08.2019, 15:08
Оценка:  -1
Сеемма
Порохоботам обидно, что их назвали порохоботиками. Солдат и солдатик - понятия разные. Вот я, например, всегда говорю - порохоботы, как воспитанный человек.
Рики    26.08.2019, 15:10
Оценка:  0
Рики
хахахаха ! ))))))))))))
ВыВсеВрети    26.08.2019, 14:57
Оценка:  0
ВыВсеВрети
автомат (пулемет) держит как ....!....)))))))
видно сразу, что даже в армии не служил!...)))))))
colavova    26.08.2019, 15:02
Оценка:  +1
colavova
школа пореченкова))
donizete    26.08.2019, 14:50
Оценка:  +4
donizete
И опять порохоботы виноваты) То Дубинскому секретутку не дают искать, то вот г-ну Богдану не дают Cristal пить в Сен-Тропе. Вот же ж нелюди эти порохоботы)))
Коляка    26.08.2019, 14:52
Оценка:  0
Коляка
раньше были кремлеботы, теперь порохоботы! Привыкайте :-)
ВыВсеВрети    26.08.2019, 14:58
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а ты какой или чей бот???...))))))))
Groz127    26.08.2019, 14:18
Оценка:  +5
Groz127
Их всей этой новой команды, этот Богдан, пока самый отвратительный персонаж. И когда эти ребята поймут что они уже не стендаперы и не на юмористической сцене, а то выглядят на одном уровне с Захаровой и Лавровым.
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:44
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"В свободное от работы время, куда хочу туда иду"

Если бы сидел на месте для почетных гостей и тихонько потягивал коньяк - да пожалуйста, даже не смотре га то, что его шеф выполнял в это время важную функцию и помощь главы офиса могла понадобиться я любой время. Так он же вел себя как девица
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:44
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
легкого поведения.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:00
Оценка:  -11
Шкиряк_и_Зорян
Успокойтесь, боцман! Перестаньте упарываться и завидуйте молча. У Вас климакс что ли?
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:04
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Завидовать чему? Я не вижу предмета для зависти.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:30
Оценка:  -8
Шкиряк_и_Зорян
А я вижу, как Вас искривляет от осознания того, что кто-то - по-вашему мнению незаслуженно - живёт счастливо и весело, дышит полной грудью и радуется жизни.
Зависть, боцман, зависть - это то, от чего корёжит генетического украинца. Зависть и ксенофобия. Ведь это так свойственно именно Вам!
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:54
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Хочу напомнить старую рекламу пива "Балтика" - радоваться жизни можно тихо.

Если для человека радоваться жизни и дыжать полной грудью - это бухать, предаваться разврату и прожигать жизнь - это значит только одно: данная особь находиться на низшей ступени развития Он не понимает, что есть более
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:56
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
высокое наслаждение - наслаждение творчеством. Вполне естественно, что такие особи считают более развитых тупыми неудачниками, не умеющими наслаждаться жизнью и завидующими им.
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:58
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Хочу привести строки великого мудрого Омара Хайама:

Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Вкушает каждый миг и наблюдает,
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт и как снежинки тают.
tulchanin    26.08.2019, 13:55
Оценка:  -6
tulchanin
Тебе же написали "узбагойся!"
Ну если не можешь, подай петицию на сайте президента:
"Свод правил для гос. чиновника. Что можно а что нельзя чиновнику в его свободное время!"
И распиши там все что думаешь =).... глядишь, народ и поддержит. А там и закон примут, "Закон ВоставшегоИзБана" =)))))
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Я спокоен как никогда.
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:41
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
"Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - добавил Богдан.

Ну почему же не понять? Очень даже понять. Для того, кто привык жить грабежом принципиально не опускаться до воровства. Блатной мир этого не уважает.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:03
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Вот тут Вы молодец! )))
Рики    26.08.2019, 15:22
Оценка:  0
Рики
1500%.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь