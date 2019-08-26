"Парахоботикы узбагойтесь": Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков
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Глава ОП Андрей Богдан иронично отреагировал на новости о том, что провел День рождения в Сан Тропе. Комментарий он написал в Facebook.
"Парахоботикы узбагойтесь", - призвал он (орфография автора сохранена - прим. ред.
"В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу - на фронт в Пески", - поделился он воспоминанием двухлетней давности о пребывании в зоне АТО.
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"Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - добавил Богдан.
Ранее в сети появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе.
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Если бы сидел на месте для почетных гостей и тихонько потягивал коньяк - да пожалуйста, даже не смотре га то, что его шеф выполнял в это время важную функцию и помощь главы офиса могла понадобиться я любой время. Так он же вел себя как девица
Ну почему же не понять? Очень даже понять. Для того, кто привык жить грабежом принципиально не опускаться до воровства. Блатной мир этого не уважает.