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"Парахоботикы узбагойтесь": Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков

Комментариев: 3
Глава ОП подчеркнул, что в свободное время может отдыхать, где и как хочет.
Богдан призвал не указывать ему, где отдыхать
Богдан призвал не указывать ему, где отдыхать
Facebook Андрея Богдага

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Глава ОП Андрей Богдан иронично отреагировал на новости о том, что провел День рождения в Сан Тропе. Комментарий он написал в Facebook.

"Парахоботикы узбагойтесь", - призвал он (орфография автора сохранена - прим. ред.

"В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу - на фронт в Пески", - поделился он воспоминанием двухлетней давности о пребывании в зоне АТО.

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"Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - добавил Богдан.

Ранее в сети появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе.

 

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Теги: Богдан, Сан Тропе, свадьба, День Независимости
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"В свободное от работы время, куда хочу туда иду"

Если бы сидел на месте для почетных гостей и тихонько потягивал коньяк - да пожалуйста, даже не смотре га то, что его шеф выполнял в это время важную функцию и помощь главы офиса могла понадобиться я любой время. Так он же вел себя как девица
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
легкого поведения.
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 13:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - добавил Богдан.

Ну почему же не понять? Очень даже понять. Для того, кто привык жить грабежом принципиально не опускаться до воровства. Блатной мир этого не уважает.
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