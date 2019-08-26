"Парахоботикы узбагойтесь": Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков

Глава ОП подчеркнул, что в свободное время может отдыхать, где и как хочет.

Богдан призвал не указывать ему, где отдыхать Facebook Андрея Богдага

Читай также: Богдан отметил День Независимости в Сен-Тропе

Глава ОП Андрей Богдан иронично отреагировал на новости о том, что провел День рождения в Сан Тропе. Комментарий он написал в Facebook.

"Парахоботикы узбагойтесь", - призвал он (орфография автора сохранена - прим. ред.

"В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу - на фронт в Пески", - поделился он воспоминанием двухлетней давности о пребывании в зоне АТО.

Читай также: В День независимости Зеленский наградил более 100 человек

"Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - добавил Богдан.

Ранее в сети появилось видео, где Богдан возглавил шествие девушек с шампанским в Сен-Тропе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram