В Греции сегодня могут признать ПЦУ

Элладская церковь собрала свой синод.

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В понедельник 26 августа начинает свою работу Синод Элладской Церкви. Об этом сообщил Духовный фронт Украины.

Во время заседаний возможно официальное признание со стороны Элладской Церкви Православной Церкви Украины.

Для решения этого вопроса к участию в работе Синода были приглашены докладчики, предназначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение относительно признания новой Украинской Автокефальной Церкви Священным Синодом Церкви Греции.

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Митрополит Киевский Епифаний ранее заявил, что Элладская (Греческая) церковь уже де-факто признала независимую поместную Православную церковь Украины.

24 августа с Софии Киевской прошел молебен за Украину.

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