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В Греции сегодня могут признать ПЦУ

Комментариев: 2
Элладская церковь собрала свой синод.
Греция может признать ПЦУ
Греция может признать ПЦУ
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В понедельник 26 августа начинает свою работу Синод Элладской Церкви. Об этом сообщил Духовный фронт Украины.

Во время заседаний возможно официальное признание со стороны Элладской Церкви Православной Церкви Украины.

Для решения этого вопроса к участию в работе Синода были приглашены докладчики, предназначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение относительно признания новой Украинской Автокефальной Церкви Священным Синодом Церкви Греции.

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Митрополит Киевский Епифаний ранее заявил, что Элладская (Греческая) церковь уже де-факто признала независимую поместную Православную церковь Украины.

24 августа с Софии Киевской прошел молебен за Украину.

 

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Теги: Греция, Элладская церковь, Украина, синод, ПЦУ
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Комментариев (2)
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Коляка    26.08.2019, 14:49
Оценка:  +1
Коляка
а могут и не признать
construktor1    26.08.2019, 14:39
Оценка:  -1
construktor1
Где ставить свечку? На цвинтаре или канунам?
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