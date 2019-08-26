В Раде назвали первые налоговые инициативы

Комитет ВР готовит законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. Об этом рассказала претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 26 августа.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он.

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.

Ранее сообщалось, что фракция Слуга народа работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Рады.

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