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Богдан объяснил свое отсутствие на Дне Независимости в Украине

Комментариев: 10
Глава Офиса президента не принимал участия в официальных мероприятиях ко Дню Независимости, а был на свадьбе во Франции.
Богдан объяснил свое отсутствие на Дне Независимости в Украине
Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свое отсутствие на День Независимости Украины.
 
 
Ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.
 
"Порохоботики узбагойтесь. В свободное от работы время куда хочу - туда иду. Хочу - на свадьбу в Сан Тропе, хочу - на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал Богдан в Facebook.

Также он опубликовал фотографии, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески на Донбассе. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.
 
 
По данным СМИ, Богдан прибыл на свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.
 

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Теги: отдых, День Независимости, Богдан, политика, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    26.08.2019, 14:50
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"на Дне Независимости в Украине"

Богдан сам дно Независимости в Украине.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 15:07
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Вы украли мой креатив, боцман! )))
donizete    26.08.2019, 14:49
Оценка:  +2
donizete
И опять порохоботы виноваты) То Дубинскому секретутку не дают искать, то вот г-ну Богдану не дают Cristal пить в Сен-Тропе. Вот же ж нелюди эти порохоботы)))
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:34
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
В заголовке родился новый шикарный термин - Дно Независимости.
И не удивительно, что он не захотел посещать в Киеве это Днище, а предпочёл быть на празднике жизни в Сан-Тропе!
SINOBI-LIFE    26.08.2019, 14:18
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Это ЧМО не украинец,а грёбанный малорос,вот ответ на вопрос!!!
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:34
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Да Вы, батенька, фашист!
Letohradek    26.08.2019, 14:38
Оценка:  +1
Letohradek
Это ЧМО не украинец, а грёбанный якут!
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:41
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
А по фамилии и не скажешь!..
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 15:02
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А по морде?
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 15:06
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Мордахой он на легендарного Семенченко похож. А Семенченко то - бурят!
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