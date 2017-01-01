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Герасимов увидел в Раде неформальную коалицию

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"Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" будут действовать заодно, уверены у Порошенко.
В БПП увидели образ коалиции в Раде
В БПП увидели образ коалиции в Раде
пресс-служба ВР

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Новоизбранный депутат от “Европейской солидарности" Артур Герасимов считает, что партии “Слуга народа“, “Батькивщина“ и “Голос“ будут действовать сообща в новоизбранном парламенте. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

“Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции – мы четко сейчас видим, что это будет “Слуга народа“, как по мне, “Голос“ и “Батькивщина“, - сказал Герасимов.

По его словам, когда сегодня монобольшинством распределялись должности среди фракций, в том числе оппозиционных, “мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные“.

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“Видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего остального между “Слугой народа“, “Голосом“ и “Батькивщиной“, - указал Герасимов, добавив, что это следует из принятых предварительных решений.

Ранее в Верховной Раде также назвали первые налоговые инициативы новой власти.

 

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Теги: Рада, депутаты, коалиция, Слуга народа, Голос, Батькивщина
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