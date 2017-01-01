"Слуга народа" отдаст оппозиции 4 комитета и комиссию

Ранее "СН" готовы были отдать руководство только в двух комитетах из 23.

Читай также: "Слуга народа" решила, что может поделиться комитетами

"СН" предлагает оппозиции возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Разумков, передает Цензор.нет со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

“Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция - другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства", - отметил он.

Читай также: Рада планирует перейти на новую систему голосования

"То, что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов“, - сказал Разумков.

Он отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

Читай также: Стефанчук обещает много изменений в Конституции

“Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией“, - сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва назначено на 29 августа.

Напомним, ранее в "Слуге народа" подтвердили, что планируют сократить количество народных депутатов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram