ГПУ просит Канаду снять санкции с Портнова

Так как экс-чиновник не является фигурантом ни одного производства, оснований для санкций нет.

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ГПУ 30 июля попросила Канаду снять санкции с экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом пишет НВ.

30 июля 2019 ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в МИД Канады с уведомлением об отсутствии уголовных производств по отношению к Портнову.

В письме говорится, что в отношении экс-чиновника не проводят досудебных расследований, и он не пребывает в статусе подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

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"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича в списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц отсутствуют", — пишет ГПУ. Письмо подписал замгенпрокурора Украины Сергей Кизь.

Новое время

Канада ввела санкции против соратников экс-президента Януковича, включая Портнова, еще в 2014 году. В 2019 санкции против него и еще 15 соратников продлили еще на 5 лет.

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В начале августа адвокат и сестра Портнова Елена Исаевская заявила, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с госбюджета почти 7 млн грн. Речь идет о санкциях правительства Канады.

Напомним, ранее адвокатам Порошенко отказали в возбуждении дела против Портнова.

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