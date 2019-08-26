Меркель выступили за прямые переговоры Путина и Зе
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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.
Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.
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"Я хочу видеть проведения переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс в Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.
"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае должен интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.
Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже.
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Но судя по статье, идите нах идите вы.
ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ....
ПУТИН И ЗЕЛЬЦ ОЗВУЧИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ ПУБЛИЧНО, УСТУПАТЬ НИКТО НЕ НАМЕРЕН .....
SHOW MUST GO ON ....))))
нах пшло
До 2014-го ваша страна была для нас нормальной Россией ... теперь именно с маленькой буквы.
Теперь это просто оккупанты и все претензии к своего ботоксному ушлепку в кремль шлите, сделавшему нас врагами.
Не мы на территории россии войну ведем!!!
И я от лица всей Российской Федерации приношу лично Вам извинения за действия их президента В.В. Путина и примкнувших к нему единомышленников. Не горюйте так! Всё образуется и РФ развалится. Главное - верить в это и ждать.
Слава Украине! Ура, товарищи!!!
Нахyй пшли, лицемерные говноботы оккупантов ...
тебе абы только война продолжалась и денежки за тови тупые высеры на тему "шотамухохлов" капали ... и срал ты на миллионы заложников в российской оккупации со всеми их проблемами от вашего гре-баного "русского мира"
Но я сострадаю вместе с Вами и разделяю Ваше возмущение.
Вы прощаете меня?
До новых встреч в эфире! )))