Меркель выступили за прямые переговоры Путина и Зе

Канцлер ФРГ надеется сдвинуться в Минском процессе еще дальше в последующие месяцы.

Читай также: Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один погибший

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.

Читай также: Стала известна личность погибшего на Донбассе военного

"Я хочу видеть проведения переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс в Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае должен интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram