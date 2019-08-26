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Меркель выступили за прямые переговоры Путина и Зе

Комментариев: 15
Канцлер ФРГ надеется сдвинуться в Минском процессе еще дальше в последующие месяцы.
Меркель надеется добиться прямых переговоров Зеленского и Путина
Меркель надеется добиться прямых переговоров Зеленского и Путина
УНИАН

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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.

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"Я хочу видеть проведения переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс в Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае должен интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже.

 

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Теги: Меркель, Путин, Зеленский, Украина, РФ, Германия
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Комментариев (15)
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Юдзиро2019    26.08.2019, 16:38
Оценка:  -2
Юдзиро2019
Мы может быть и пошли на нах.
Но судя по статье, идите нах идите вы.
VSHIVANKA    26.08.2019, 16:15
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ ЭТИ ПЕРЕГОВОРЫ ?
ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ....
ПУТИН И ЗЕЛЬЦ ОЗВУЧИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ ПУБЛИЧНО, УСТУПАТЬ НИКТО НЕ НАМЕРЕН .....
SHOW MUST GO ON ....))))
WTF2wtf    26.08.2019, 16:15
Оценка:  0
WTF2wtf
Быдлобот-трансвестит ольгинский,
нах пшло
WTF2wtf    26.08.2019, 16:16
Оценка:  -1
WTF2wtf
Это наци из раши опять юбку одело ...
Коляка    26.08.2019, 16:22
Оценка:  -3
Коляка
ну ты само наци раз Россию называешь рашей например )))
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:27
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Ошибаетесь, Коляка! Наш упоротый визави - просто обычный мудак.
WTF2wtf    26.08.2019, 16:32
Оценка:  +2
WTF2wtf
Боты оккупантов обижаться на что-то стали?
До 2014-го ваша страна была для нас нормальной Россией ... теперь именно с маленькой буквы.
Теперь это просто оккупанты и все претензии к своего ботоксному ушлепку в кремль шлите, сделавшему нас врагами.
Не мы на территории россии войну ведем!!!
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:36
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Да мы знаем, что вы там только работаете.
И я от лица всей Российской Федерации приношу лично Вам извинения за действия их президента В.В. Путина и примкнувших к нему единомышленников. Не горюйте так! Всё образуется и РФ развалится. Главное - верить в это и ждать.
Слава Украине! Ура, товарищи!!!
WTF2wtf    26.08.2019, 16:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинские шавки типа "шутить" изволят над росийской оккупацией?
Нахyй пшли, лицемерные говноботы оккупантов ...
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:08
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
О, БигМир! Не "сдвинуться" , а продвинуться! Хотя... Может быть фрау имела в виду украинцев? Тогда да - они уже реально сдвинулись на минском процессе! ))
WTF2wtf    26.08.2019, 16:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Бюджетницо путиснкое,
тебе абы только война продолжалась и денежки за тови тупые высеры на тему "шотамухохлов" капали ... и срал ты на миллионы заложников в российской оккупации со всеми их проблемами от вашего гре-баного "русского мира"
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:22
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Да! ДА!!! Я на эту зарплату уже две квартиры купил и двухсотый Крузак! )))
Но я сострадаю вместе с Вами и разделяю Ваше возмущение.
Вы прощаете меня?
WTF2wtf    26.08.2019, 16:33
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так нах пшло, убогое виртуалко из раши
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:37
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Ваша постоянная депрессия печалит меня.

До новых встреч в эфире! )))
WTF2wtf    26.08.2019, 16:38
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах, говно путинское
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