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ОПЗЖ предпожили комитет по свободе слова, "и то урезанный"

Комментариев: 4
В партии возмущены, что им не предложили практически ничего стоящего.
Рабинович возмущен тем, что им предложили "Слуги"
Рабинович возмущен тем, что им предложили "Слуги"
Facebook Вадима Рабиновича

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Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что на заседании подготовительной группы его фракции предложили б выдвинуть свою кандидатуру на должность главы комитета по свободе слова. Об этом пишет Укринформ.

"Нам предложили только один комитет по свободе слова. Один. С отрезанными полномочиями, отсутствием функций, прав и возможностей что-то делать. То есть, нам практически ничего не предложили », - говорит Рабинович.

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Он выразил свою личную точку зрения о том, что оппозиции сейчас не стоит соглашаться на эти "подачки", но позиция политической силы будет определена на заседании ОПЗЖ.

Ранее в "СН" предложили другим политическим силам возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции, а также комиссию по вопросам ветеранов.

 

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Теги: комитеты, Рада, оппозиция, Слуга народа, ОПЗЖ
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Комментариев (4)
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PAINKILLER7    26.08.2019, 16:46
Оценка:  0
PAINKILLER7
А что это жопоголовое еще хочет, и так много.
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 16:25
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Как это не предложили ничего стоящего??? Им предложили отлично стоящий xyй!
WTF2wtf    26.08.2019, 16:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ну вот, как я и предполагал ... им и этого много
Coюзник    26.08.2019, 16:19
Оценка:  +3
Coюзник
"Обрезанному" предложили "обрезанный" ... ну тут все логично
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