ОПЗЖ предпожили комитет по свободе слова, "и то урезанный"

В партии возмущены, что им не предложили практически ничего стоящего.

Рабинович возмущен тем, что им предложили "Слуги" Facebook Вадима Рабиновича

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Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что на заседании подготовительной группы его фракции предложили б выдвинуть свою кандидатуру на должность главы комитета по свободе слова. Об этом пишет Укринформ.

"Нам предложили только один комитет по свободе слова. Один. С отрезанными полномочиями, отсутствием функций, прав и возможностей что-то делать. То есть, нам практически ничего не предложили », - говорит Рабинович.

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Он выразил свою личную точку зрения о том, что оппозиции сейчас не стоит соглашаться на эти "подачки", но позиция политической силы будет определена на заседании ОПЗЖ.

Ранее в "СН" предложили другим политическим силам возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции, а также комиссию по вопросам ветеранов.

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