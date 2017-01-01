Комиссию по делам ветеранов возглавит волонтерка Яна Зинкевич

Представительницу "Европейской солидарности" выбрали главой комиссии единогласно.

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Подготовительная депутатская группа создала временную специальную комиссию по вопросам ветеранов. Об этом сообщил новоизбранный депутат от “Европейской солидарности“ Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина".

“Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель “Европейской солидарности“ Яна Зинкевич“, - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

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Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

Напомним, ранее в ОПЗЖ возмутились, что им предложили только один комитет - по свободе слова.

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