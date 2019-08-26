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По Одессой морпех выстрелил из автомата в голову сослуживца

Комментариев: 11
В пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты произошло убийство.
В бригаде морской пехоты произошла трагедия
В бригаде морской пехоты произошла трагедия
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В Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 26 августа.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30.

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Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте, выстрелил из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матроса были в трезвом состоянии.

Напомним, 24 августа в почтовой отделении на Харьковщине произошла стрельба.

 

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Теги: смерть, моряки, стрельба, военные, Одесская область, несчастный случай
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Комментариев (11)
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Сеемма    26.08.2019, 18:13
Оценка:  -2
Сеемма
Минус 2
Coюзник    26.08.2019, 17:27
Оценка:  -1
Coюзник
Неустанные отношения (дедовство) ... мрачное наследие Советской армии ...
Rangol    26.08.2019, 17:16
Оценка:  -3
Rangol
Каждый герой АТО или участник ВСУ должен застрелить такого же по пьяни ужравшись боярышника или взорвать гранату. Тогда наступит мир
ВыВсеВрети    26.08.2019, 17:57
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ты умеешь читать весь текст?!...))))))
Natalila1970    26.08.2019, 17:10
Оценка:  -1
Natalila1970
раньше в армию брали АБСОЛЮТНО здоровых парней.Армия-было престижно.Из приличной семьи парень из небольшими проблемами подкупал местную медкомиссию что бы только забрали.Потом комиссуют,но уже зачет.А сейчас берут кого поймали,а ведь много психбольных.Имеем результат таков.
ВыВсеВрети    26.08.2019, 17:55
Оценка:  0
ВыВсеВрети
мадам, в служили в армии???...
Юдзиро2019    26.08.2019, 16:51
Оценка:  -1
Юдзиро2019
Бей, своих, чтобы боятся чужие были.....
ВыВсеВрети    26.08.2019, 17:54
Оценка:  0
ВыВсеВрети
соска 2019, ты хоть поняло, Шекспир ты наш, что написало!...гы-гы-гы
у тебя соска просто громадный запас слов!...))))))))
VSHIVANKA    26.08.2019, 16:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    26.08.2019, 17:09
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
ВыВсеВрети    26.08.2019, 18:03
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, ЧТО ТО ТЫ СЛАБОВАТО!!!...)))))))
ЗАДОРА ПРОСТО НЕТ!...ТЕБЕ ПЛОХО?!..А БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ!...))))))))
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