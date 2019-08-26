По Одессой морпех выстрелил из автомата в голову сослуживца

В пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты произошло убийство.

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В Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 26 августа.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30.

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Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте, выстрелил из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матроса были в трезвом состоянии.

Напомним, 24 августа в почтовой отделении на Харьковщине произошла стрельба.

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