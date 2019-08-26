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В Одесской области морпех застрелил сослуживца

Комментариев: 2
Убийство военнослужащего совершено в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты.
В Одесской области морпеха-срочника застрелили выстрелом в голову
В Одесской области морпеха-срочника застрелили выстрелом в голову
РБК-Украина

В Одесской области в результате выстрела из автомата погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Думская в понедельник, 26 августа.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачном, около 11:30. Один из матросов, находясь на контрольно-пропускном пункте, выстрелил из автомата в сторону товарища по службе.

Отмечается, что военнослужащий получил сквозное ранение головы, в результате чего погиб на месте происшествия. На момент трагедии оба матроса были в трезвом состоянии.

Ранее в Николаевской области военный зарезал сослуживца.

 

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Теги: смерть, моряки, стрельба, военные, Одесская область, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Юдзиро2019    26.08.2019, 16:51
Оценка:  0
Юдзиро2019
Бей, своих, чтобы боятся чужие были.....
VSHIVANKA    26.08.2019, 16:50
Оценка:  0
VSHIVANKA
СУГС !!!
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