Порошенко настаивает на четком требовании ПДЧ у НАТО на саммите в декабре

Бывший президент готов помочь новой команде консультациями.

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Пятый президент Петр Порошенко призвал власть на декабрьском саммите НАТО в Лондоне поставить вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО. Об этом он написал у себя в Facebook.

"От нового президента, нового Кабмина, новой ВР мы ожидаем перехода от европейских и евроатлантических заявлений и деклараций к конкретным решениям и проектам, которые будут приближать Украину к ЕС и Североатлантическому Альянсу", - подчеркнул он.

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"До декабрьского саммита НАТО в Лондоне остаются считанные месяцы. На Туманный Альбион украинская делегация должна прибыть с предельно ясным предложением о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - уверен Порошенко.

Он подчеркнул, что, если Украина хочет получить ПДЧ не позднее 2023 года, то разговор об этом следует начинать уже сейчас. Политик заверил, что его команда может помочь советами новой власти о том, как лучше выстроить диалог.

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В ежегодном докладе от 14 марта 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил поддержку Альянсом перспективы членства Украины. Но пока конкретных сроков по получению ПДЧ не называлось.

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