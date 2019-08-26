"Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы": Мендель пошутила об отдыхе Богдана

Пресс-секретарь президента намекнула на еще более элитный отдых Петра Порошенко.

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель шуткой отреагировала на заявление главы ОП Андрея Богдана о “порохоботиках“ и его отдыхе на свадьбе 24 августа.

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“Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы“, - пошутила пресс-секретарь президента, явно намекая на отдыха Петра Порошенко на Мальдивах.

Последний, по заверению экс-замглавы АП Андрея Портнова, возил туда людей незаконно - то есть, они пересекали границу безо всяких проверок и документов. Это дело расследует ГБР.

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Богдан, напомним, День Независимости Украины провел на фешенебельном французском курорте Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко.

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