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"Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы": Мендель пошутила об отдыхе Богдана

Комментариев: 1
Пресс-секретарь президента намекнула на еще более элитный отдых Петра Порошенко.
Мендель прокомментировала элитный отдых Богдана
Мендель прокомментировала элитный отдых Богдана
Facebook Юлии Мендель

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель шуткой отреагировала на заявление главы ОП Андрея Богдана о “порохоботиках“ и его отдыхе на свадьбе 24 августа. 

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“Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы“, - пошутила пресс-секретарь президента, явно намекая на отдыха Петра Порошенко на Мальдивах.

Последний, по заверению экс-замглавы АП Андрея Портнова, возил туда людей незаконно - то есть, они пересекали границу безо всяких проверок и документов. Это дело расследует ГБР.

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Богдан, напомним, День Независимости Украины провел на фешенебельном французском курорте Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко.

 

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Теги: Мендель, Богдан, Порошенко, отдых, Мальдивы, Сен-Тропе
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Комментариев (1)
entranceandexit    26.08.2019, 18:07
Оценка:  +2
entranceandexit
судя по всему что происходит -вы переплюните и порошенко!
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