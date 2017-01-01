День в ООС: шесть обстрелов, один раненый

В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава, украинские военные открывали адекватный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности.

На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военный facebook.com/pg/pressjfo.news

Сепаратисты на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня – погиб боец ВСУ, трое получили ранения.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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