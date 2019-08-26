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С начала перемирия в ООС погибли восемь бойцов

Комментариев: 1
Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным.
За минувшие сутки на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня
За минувшие сутки на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня

С 21 июля по 20 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли восемь украинских военнослужащих, 17 получили ранения различной степени тяжести. Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в штабе также опровергли информацию волонтерского сообщества Informnapalm о якобы занижении пресс-центром ООС количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок "ЛДНР", объясняя расхождения в цифрах различными методиками подсчета.

Напомним, сепаратисты на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

 

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Теги: смерть, донбасс, военные, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    26.08.2019, 19:48
Оценка:  0
VSHIVANKA
НА ФОТО ЗАРЯЖАЮТ МОЛОТ 4 ХЭРОЯ , ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ВЛЕЗЛИ В КАДР ? )))
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