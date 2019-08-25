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В Чехии до 40 тысяч увеличили квоту на украинских заробитчан

Комментариев: 20
В текущем году разрешения на работу могли получить почти двадцать тысяч украинцев.
Чехия трудоустроит 40 тысяч работников с Украины
Чехия трудоустроит 40 тысяч работников с Украины

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Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.

Об этом 26 августа вечером сообщило Чешское радио.

Крупнейшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тысяч граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысяч украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

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Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно €40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит 20 млн крон (около €790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.

Как сообщалось, каждый пятый украинец, длительно работавший за рубежом, не хочет вновь ехать туда на заработки.

Напомним, что ранее в Чехии изменили правила выдачи рабочих карт украинцам.

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Теги: работа, Чехия, украинцы, трудоустройство за границей, заробитчане
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Комментариев (20)
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Via_dolorosa    27.08.2019, 11:05
Оценка:  0
Via_dolorosa
Da-Gabon-- хватит нести ересь и пропаганду раша_ТВ; никогда Украина не была богатой и тут ни когда не жили в достатке. Вы так говорите будто тут была Голландия, а теперь Сомали. Как была нужда так и сейчас что при Горбачёве, что при Кучме что при Яныке что при Порохе.
Via_dolorosa    27.08.2019, 10:16
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Ira0956-- а чем тебе Украина насолила ?? Ну не хотим мы жить с ватниками под одной крышей и сообща молиться на карлика из мацквы, так что обязательно обзываться и хамить; у вас тоже небось на ракете которая под Архангельском рванула засрав всё вокруг радиацией был флаг рф (и не помогло).
Da-Gabon    27.08.2019, 10:51
Оценка:  +2
Da-Gabon
Из быдла ватников не сделаешь. А какая республика в 91 г. была! А теперь? Самая бедная в Европе, 1-е место по детскому алкоголизму, первое место по психическим заболеваниям. Это не киселевщина, а данные европейских агентств. Что вам осталось кроме корявых понтов? Мы не ватники!!! А кто вы?
Da-Gabon    27.08.2019, 10:55
Оценка:  +2
Da-Gabon
Работать им в Чехии разрешили. Заплачь от счастья, неватник. В Польше раз за разом показывают конкретно на украинцев - недолюди. Зато не ВАТНИКИ. Спи Тарас Бульба в земле, правнуки твои неватники.
Ira0956    27.08.2019, 10:12
Оценка:  +2
Ira0956
Новыны Нэзалэжной От Мозгов Территории. 25.08.2019.

Невиданное и просто необъяснимое событие случилось в Харькове!
Несмотря на то, что перила моста были выкрашены у пэрэможнi кольоры, действующий автодорожный мост всё равно обвалился.
Via_dolorosa    27.08.2019, 09:41
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Коляка--- не переживай скоро Украина помрёт и тебя отпустит.
Коляка    27.08.2019, 09:37
Оценка:  +4
Коляка
Таким образом станы Европы убирают Украину, как продовольственного конкурента. И этот поток не остановить.
Коляка    27.08.2019, 09:35
Оценка:  +4
Коляка
Таким образом Украина совсем станет пустой... Такое ощущение, что майдан затеяли ради этого. Всемирный сговор против Украины... Принимают украинцев все кому не лень отток работоспособного населения идет колосальный, многие уезжают с семьями. Ждите дефолта.
Коляка    27.08.2019, 09:36
Оценка:  +4
Коляка
потребление будет падать, производство тоже будет падать
Ганс_мг42    27.08.2019, 08:31
Оценка:  +6
Ганс_мг42
Ще не вмерла Україна? А неофициально там работает в разы больше! И получают палкой по горбу как в Польше. Дожились нащадки козаків
Da-Gabon    27.08.2019, 08:12
Оценка:  +6
Da-Gabon
Став самой бедной страной Европы украинцы оказались в большом выигрыше. Теперь даже в Албании коз пасти выгодно.
Мыкола    27.08.2019, 07:52
Оценка:  +9
Мыкола
" доборолась Украіна до самого краю.." Когда уже в украинцев появятся мозги ? Скорее всего родися баобабом и будешь баобабом тывсю жизнь, пока помрешь !
Духовный_скреп    27.08.2019, 07:29
Оценка:  -9
Духовный_скреп
Зачуханых,косоруких,лапотных мокшей жаба давит.Их нигде не ждут))).Кому нужны бездари из Сырьевого придатка))))))))
farfalle    27.08.2019, 08:50
Оценка:  +4
farfalle
Зачем их ждать??? Во-первых с Лохляндии рабов хватает. во-вторых, россияне самодостаточны и в таком количестве не ищут заработок в другой стране. Да и нищих скакунов работой обеспечивают
Via_dolorosa    27.08.2019, 09:42
Оценка:  -4
Via_dolorosa
они не самодостаточны (40 % живут около черты бедности), а просто ссыкливые к переменам; ведут оседло-пеньковый образ жизни.
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