Итоги 26 августа: Саммит G7 и изменения в Конституции

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Во Франции завершился саммит G7, в Слуге народа анонсировали множество изменений в Конституции. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Раде назвали первые налоговые инициативы

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. Об этом рассказала претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

“...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и “кешбек“. Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями“, - сказал он.

Трамп рассказал о дискуссии по России на G7

Президент США Дональд Трамп считает полезным присутствие России на следующем саммите “Большой семерки“. Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Биаррице.

По словам Трампа, саммит, “вероятно, пройдет в Майами“. На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, “что это было бы полезно“, но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

Нормандская встреча будет в сентябре

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

В декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона, говорится, что организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция.

Стефанчук обещает много изменений в Конституции

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал множество изменений в Конституцию Украины. Об этом он сказал в понедельник, 26 августа, перед заседанием подготовительной группы.

“Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии“, - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

США готовы к встречам по Донбассу

В США довольны работой “нормандского формата“ и готовы к встречам по урегулированию ситуации на Донбассе в новых форматах. Об этом заявил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

“Если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки“, - сказал Курт Волкер.

Во Франции завершается саммит G7

Во французском Биаррице в понедельник, 26 августа, проходит заключительный день саммита.

Лидеры “Большой семерки“ - США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия - проводят ряд встреч по вопросам изменения климата, цифровых преобразований, проблем мировой экономики. Лидеры G7 утвердили итоговое заявление саммита.

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