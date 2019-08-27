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Некрофила-рецидивиста по "закону Савченко" выпустили на волю под Одессой

Комментариев: 2
Жуткое преступление было совершено на одном из пляжей под Одессой двумя местными жителями.
В прокуратуре уверены, что преступник заслуживает пожизненного заключения
В прокуратуре уверены, что преступник заслуживает пожизненного заключения
depositphotos.com (иллюстративное фото)

Опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и последующем многократном надругательстве над телом усопшей, отпустили на свободу.

Об этом сообщает RBC.ua.

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Овидиопольский районный суд ранее в августе оправдал одного из фигурантов дела по обвинению в умышленном лишении жизни женщины и признан виновным только в глумлении над покойной, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Некрофил был приговорен к 6 годам и 2 месяцам заключения, но учитывая “закон Савченко“ уже вышел. Прокуратура считает такой вердикт суда “мягким“ и категорически с ним не согласна и готовит апелляцию.

“Прокуратура обжалует приговор - за убийство и циничное надругательство над усопшим должны отвечать два сообщника“, - говорится в сообщении органа на странице в Facebook.

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Прокуратура в суде обвиняла двух мужчин в умышленном убийстве в сговоре девушки и неоднократной надругательстве над ее телом (п. 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Однако недавно приговором Овидиопольского райсуда одного из них оправдали в убийстве, обвинив только в некрофилии (ч. 3 ст. 297 УК - надругательство над телом).

В прокуратуре уверены, что виновны в убийстве оба преступника, и подчеркнули, что максимальное наказание за умышленное лишение жизни в сговоре должно быть пожизненное заключение.

Как сообщалось 12 августа, парень натравивший на свою бывшую ротвейлера, который загрыз девушку, получил срок условно.

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Теги: убийство, некрофил, изнасилование, Одесская область
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    27.08.2019, 09:29
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВИДИМО ОН АКТИВИСТ И ПАТРИОТ ?
УЧАСТНИК КАРАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ ?
ТОГДА НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО.....
СУГС !!!
TATOS    27.08.2019, 09:36
Оценка:  +1
TATOS
РУССКИЙ МИР - ОН ТАКОЙ. НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО....
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