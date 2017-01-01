Тепло и солнечно: чем порадует погода 27 августа

Синоптики обнародовали утешительный прогноз погоды на 27 августа.

В Украине сегодня практически не будет существенных осадков. Дождя с грозой стоит боятся только жителям Ужгорода и Закарпатской области. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны ожидается теплый солнечный день, за исключением Ужгорода и области. Воздух прогреется от +27 до +32 градусов по Цельсию.

На востоке Украины сегодня также тепло и солнечно. На термометре +25…+28 градусов по Цельсию.

Южным областям сегодня обещают жаркий летний день. Осадков на протяжении дня не ожидается. На улице +28…+32 градуса по Цельсию.

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В северной части страны сегодня также без осадков. Ожидается жаркий летний день. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов.

В Центральной Украине солнечно и жарко. Температура воздуха +26…+30 градусов по Цельсию.

В столице сегодня ожидается классический летний день. Воздух прогреется в пределах +26…+28 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявили максимальную пожарную опасность до 27 августа. Предупреждение касается периода с 24 по 27 августа.

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