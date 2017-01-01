Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, ранен военный

Сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранение получил один украинский военный.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 августа сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза около Водяного, дважды вблизи Лебединского и недалеко от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды возле Новолуганського, а также недалеко от Травневого, Шумов и Луганского.

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С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелял наши позиции возле Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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