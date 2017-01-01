На Волыни жена отрезала мужу голову

Подозреваемая арестована.

23 августа в Ровенском районе жена убила своего мужа: задушила мужчину во сне, а потом отрезала ему голову.

Об этом сообщает ресурс “Ровно Вечернее“.

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Как стало известно, 49-летняя жительницы села Обаров жестоко убила своего 47-летнего мужа. После того, как она задушила его веревкой, женщина пыталась расчленить тело топором, отрезав ему ножом голову.

Правоохранители задержали преступницу в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Свой поступок она объяснила тем, что муж постоянно над ней издевался. Злоумышленницы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

24 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Понесет женщина наказание станет известно после получения результатов судебно-психиатрической экспертизы, поскольку жительница Обарова находится на психиатрическом учете сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Как сообщалось, в апреле в Николаеве вагон перерезал мужчину пополам.

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