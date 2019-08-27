Убийство девушки подростком в Харькове: вину хотят списать на свидетеля

В Харькове началась служебная проверка сотрудников полиции, которые начали расследовать дело о резонансном убийстве девушки подростком.

В Харькове началась служебная проверка касательно действий сотрудников Холодногорского отдела полиции при расследовании дела об убийстве 26-летней Яны Шевченко. Об этом сообщает Город Х.

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Поскольку отец подозреваемого в жестоком убийстве девушки 16-летнего Даниила Редина является экс-сотрудником полиции, в СМИ появилась информация, что он запугивает местных жителей. Также очевидцы сообщили, что в Холодногорском отделении полиции у семьи есть покровители.

После этого начали служебную проверку полицейских, которые не спешили сразу расследовать убийство.

Относительно информации о саботаже раскрытия убийства и вымогательства взятки - начали служебную проверку. Ее результаты будут доведены общественности, - заявил глава Нацполиции Харьковской области Сергей Чиж.

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Между тем, появилась информация о том, что семья Редина приняла позицию жертвы. Они считают, что Даниила оклеветали и пытаются списать всю вину на свидетеля преступления.

Сообщается, что в день убийства свидетелем стал друг подозреваемого. В прокуратуре сообщили, что парень увидел, как Редин убивает Яну Шевченко, испугался и убежал. Между тем, сторонники Редина считают, что именно он виновен в преступлении и “не нужно сваливать все на 16-летнего пацана”.

Сторонники семьи Редина защищают его скриншот

Напомним, в Харькове 16-летний парень зверски убил 26-летнюю девушку. Парень расправился со своей возлюбленной.

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