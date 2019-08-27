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Киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке

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Мужчина также угрожал полицейским взорвать гранату, но при обыске у него в квартире опасных предметов не нашли.
Киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
  • В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
Киевлянин кувалдой разгромил подъезд из-за замечания о брошенном окурке
В Киеве мужчина разгромил подъезд и угрожал взорвать гранату
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В жилом доме на улице Алишера Навои в Киеве местный житель устроил погром, а затем угрожал прибывшим на место инцидента полицейским. Дебошира задержали.

Об этом сообщает Информатор.

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Вызов о происшествии поступил правоохранителям вечером 26 августа. По словам правоохранителей, мужчина проживает на четвертом этаже пятиэтажки. Ему сделали замечание за брошенный ним окурок, после чего и возник скандал.

В ходе конфликта мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого взял кувалду и начал громить все вокруг. Пострадал домофон и вход в подъезд, на лестничной клетке разбиты стекла.

Когда на место прибыла полиция, мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Он также добавил, что если к квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату. Дебошира удалось задержать. Правоохранители обследовали квартиру мужчины, но, предварительно, опасных предметов не нашли.

Ранее сообщалось, что в Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания. Неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника заведения из-за замечания не ходить в туалет возле кафе.

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Теги: Киев, полиция, погром, подъезд
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